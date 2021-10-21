Разве это красиво?: Бородина в бикини, втянув живот, сверкнула ребрами

Ксения Бородина сейчас участвует в новом «Ледниковом периоде». Девушка все свободное время тратит на катке, оттачивая мастерство катания в паре с Дмитрием Соловьевым.

Теледива жалуется, что очень устает, сильно похудела и давно не видела подруг. Более того, ее планы улететь на море, как это традиционно было в предыдущие годы, сейчас под большим вопросом. Красотка решила поностальгировать об отпуске в Дубае и поделилась видео в бикини, на котором позирует себе для селфи.

Для эффектного вида Бородина на видео даже втянула животик, демонстрируя излишне плоскую талию с ребрами. Сейчас это ей явно не понадобится – девушка заметно похудела от изнурительных тренировок на льду. Кстати, для себя Бородина решила, что как только вылетит с проекта, сразу же отправится в отпуск.

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