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Округлилась: Каменских в мини-юбке не смогла скрыть располневший животик

Девушка усиленно добивалась стройности, но, судя по всему, снова набрала вес.

Округлилась: Каменских в мини-юбке не смогла скрыть располневший животик
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских давно и усиленно работает над собой. Девушке удалось похудеть на три размера, и она старается держать себя в новом стройном теле, но, очевидно, дается это ей не всегда легко.

Красотка не смогла скрыть располневший животик, позируя с мужем Алексеем Потапенко для фото и видео. Ее мини-юбка оказалась довольно обтягивающей и подчеркнула то, что обычно прячут.

Настя Каменских с мужем. Фото: instagram.com/realpotap/

Но поклонники Насти Каменских, коих у нее только в Instagram более пяти миллионов фолловеров, признаются, что она прекрасна в любом весе. Любят они ее за талант и харизму, а остальное уже не так важно.

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