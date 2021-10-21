Округлилась: Каменских в мини-юбке не смогла скрыть располневший животик

Девушка усиленно добивалась стройности, но, судя по всему, снова набрала вес.

Певица Настя Каменских давно и усиленно работает над собой. Девушке удалось похудеть на три размера, и она старается держать себя в новом стройном теле, но, очевидно, дается это ей не всегда легко.

Красотка не смогла скрыть располневший животик, позируя с мужем Алексеем Потапенко для фото и видео. Ее мини-юбка оказалась довольно обтягивающей и подчеркнула то, что обычно прячут.

Но поклонники Насти Каменских, коих у нее только в Instagram более пяти миллионов фолловеров, признаются, что она прекрасна в любом весе. Любят они ее за талант и харизму, а остальное уже не так важно.

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