«У нее животик?»: отдыхающую на Мальдивах Asti заподозрили в беременности

Asti, она же Анна Дзюба, отдыхает на Мальдивах в компании мужа Станислава. По признания артистки, это третий их визит на курортные острова. В своем инстаграме певица рассказала, почему она вновь и вновь возвращается на Мальдивы.

«Нам предложили виллу в 5 метрах от пляжа, что упрощает путь до океана, ведь в бассейне можно и в Москве искупаться, согласитесь? А так как в отпуске мы очень любим полениться, то океан в шаговой доступности — идеально. Также, помимо идеальной виллы, в отеле есть собственный ресторан, который находится под водой», — написала Asti.

Фанаты артистки, глядя на фото, сразу же решили, что она находится в интересном положении.

больше по теме «Невероятная»: Asti в бикини запечатлелась на берегу океана Певица отдыхает на Мальдивах.

«Беременна? У нее животик? Я тоже заметила животик!» — писали пользователи Сети.

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