Когда юбку не надела: Клава Кока эротично прикрыла шарфиком упругие бедра

Поп-звезда современности Клава Кока, настоящее имя которой Клавдия Высокова, регулярно балует подписчиков в Instagram красивыми фотографиями. На этот раз красотка разместила снимок на природе, среди гор и леса.

Клава запечатлелась, сидя на камне. Девушка нарядилась в монохромный образ цвета экрю, накинув косуху и длинный широкий вязаный шарф поверх. Что под всем этим еще надето, она не показала, заинтриговав обнаженными голыми ногами и прикрыв бедра шарфом.

«Шикарно!», «Ну что за прелесть!», «Ты просто невероятная, настоящее творение природы», «Классные, атмосферные фото!», «Красотка, как всегда», «Шикарная!», «Как в сказке», — откликнулись фолловеры в комментариях.

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