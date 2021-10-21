«Как привлечь внимание Тимурика»: подружка Тимати раскинулась в перевернутом шпагате кверху задом

Красотка Саша Дони периодически эпатирует инстапублику и напоминает о себе.

Минувшим летом Тимати отметился на отдыхе в Греции в компании 19-летней длинноногой красавицы из Киева Саши Дони. Их отношения, похоже, там и закончились, но девушка успела получить порцию своей славы. Количество подписчиков в микроблоге тоже прибавилось.

Чтобы о ней не забывали, красотка периодически эпатирует онлайн-публику у себя в Instagram, делясь пикантными снимками в бикини или нижнем белье. Сейчас из свежего в ее микроблоге – демонстрация новых возможностей гибкой красотки, которая в прошлом занималась художественной гимнастикой.

Саша Дони перевернулась с ног на голову и раскинулась в перевернутом шпагате кверху задом. Она умудрилась запечатлеть себя сама в этом замысловатом положении и, ничуть не смущаясь, разместила фото в ленту своего профиля. Колкие комментарии не заставили себя ждать:

«Когда уже не знаешь как привлечь внимание Тимурика», «По ходу у Волочковой конкуренция подрастает», «Я теперь вижу почему Тимур тебя путешествовать берет», «Тимати ушел….а привычка осталась», «Видимо больше нечем привлечь внимание», «Почему пост ее, а стыдно мне?».

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