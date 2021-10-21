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В пляжном стиле: Пынзарь в платье-комбинации без бюстгальтера сверкнула «ложбинкой греха»

Телеведущая воссоединилась с семьей в Турции.

В пляжном стиле: Пынзарь в платье-комбинации без бюстгальтера сверкнула «ложбинкой греха»
Дарья Пынзарь с мужем и сыном. Фото: instagram.com/pinzar_sergei/

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь давно живет с семьей на две страны. Красотка с мужем и двумя детьми обосновались в Турции, и теперь им приходится часто покидать любимую Аланию ради работы в Москве.

Но сейчас выдался долгожданный отпуск, и Дарья вернулась к семье, по которой уже сильно соскучилась.

Истосковалась красотка и по морю, солнцу и пляжу. Первым делом по прилете Пынзарь с мужем и детьми поспешили на пикник, и девушка нарядилась в пляжном стиле. Она надела легкое платье-комбинацию на тонюсеньких бретелях с драпированным декольте, которое подчеркнуло отсутствие бюстгальтера и «ложбинку греха».

Дарья Пынзарь с мужем и сыном. Фото: instagram.com/pinzar_sergei/

Звезда реалити с удовольствием фотографировалась, а муж не мог нарадоваться возвращению жены в семью.

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