Конкуренция или подражание?: сестра Бузовой показала свои достижения на шесте

Анна Бузова, как и Ольга, занялась танцами на пилоне

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна, глядя, судя по всему, на свою старшую, решила тоже освоить новый навык. Девушка занялась танцами на шесте.

О своих достижениях Анна Бузова рассказала в микроблоге. Девушка поделилась видеокадрами с тренировки и написала:

«Когда-нибудь я обязательно покажу что-то красивое на пилоне, а пока — просто кручусь. Но мне даже это кажется шедевральным», — поделилась красотка.

Напомним, что Ольга Бузова начала осваивать пилон этой осенью, чтобы поразить своих поклонников на шоу «Вот она я», которое состоится в конце октября. Однако, сделать ей это уже удалось, причем неоднократно, и даже в эфире Первого канала. Иван Ургант даже сравнил танцы певицы со строительством газопровода.

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