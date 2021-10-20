По-молодежному: Подольская прогулялась по Риму в актуальном джемпере и трендовой панаме в пандан

Звезда любит эти головные уборы и часто появляется в них на публике.

В этом осеннем сезоне актуальны простые свободные джемперы без каких-либо декоративных элементов. Об этом рассказал стилист и ведущий Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Примерно в таком трендовом экземпляре отправилась на прогулку по Риму Наталья Подольская.

Звезда выбрала в пандан к кофте актуальную панаму, которая полностью совпадала с ней по принту. Подольская уже не первый раз отдает дань этому модному направлению. Ранее она уже появлялась на людях в похожей панаме, но с другим рисунком.

Отметим, что ранее стилист Лариса Тимиряева в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro назвала панаму в десятке модных головных уборов осени. Также в похожей шляпке появлялась на променаде по Санкт-Петербургу актриса Мария Горбань.

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