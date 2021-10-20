«Быстро растут»: Рудковская в бомбере и брюках с лампасами позировала с сыновьями

Яна Рудковская не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако она привыкла много работать, поэтому даже после рождения младшего сына Арсения не стала брать декретный отпуск. Жена Евгения Плющенко в этом году часто ездила в Европу и посещала модные показы. Она также приняла участие в «Новой волне» и не пропускала музыкальных премий и вечеринок друзей.

Но теперь Яна готовится к ледовому представлению мужа. Она снимается в роликах и продумывает мелочи. А вот свободное время посвящает детям. На этот раз светская львица вышла на прогулку с восьмилетним Сашей и малышом Арсением, которому недавно исполнился годик. Сама Рудковская облачилась в брюки с лампасами и пуховой бомбер. В спортивном костюме Dior был и ее старший сын, а вот малыш Арсений сидел в коляске в небесно-голубой шубе.

«Как же быстро растут дети», — отметила жена Плющенко.

Поклонники отметили, что в семье фигуриста все модные. Многие также отметили, что младший сын пары выглядит по-деловому. Также Яну в очередной раз обвинили в фотошопе. «Какой же сладкий малыш», «По мелкому видно, что будет лидером и сильной личностью», «Мне кажется, мало фотошопа», «Классные», «Классно, когда мама так молодо выглядит», «Модные все, даже малой», — прокомментировали пост подписчики.

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