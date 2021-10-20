«На это видео можно смотреть бесконечно»: внучка Валерии знакомится с изобразительным искусством

Иосиф Пригожин показал в личном блоге, как внучка Валерии, Селин, занимается на развивающих уроках.

Педагог продемонстрировал, как создается рисунок при помощи листочка бумаги и карандашей, а потом предложил попробовать девочке. Селин явно понравился этот процесс, она громко порассуждала на своем языке и начала колотить нарисованное солнышко карандашом и кулачком. Видимо, оно ее впечатлило больше всего.

«Первое знакомство с изобразительным искусством. На это видео можно смотреть бесконечно», — подписал кадры муж Валерии.

Напомним, 53-летняя певица Валерия официально стала бабушкой 1 января 2021 года. Младший сын звезды Арсений Шульгин подарил ей внучку Селин. Иосиф Пригожин по крови не является дедом девочки, однако он относится к ней как к родной.

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