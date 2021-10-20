Пел с листком в руках и без голоса: Дима Билан удивил фанатов на концерте в Тюмени

В жизни многих артистов перед выступлением случаются форс-мажоры. Коллапс не обошел и Диму Билана на последнем концерте в Тюмени.

Во вторник, 19 октября, Дима Билан провел концерт в Тюмени. Несколько сотен поклонников собрались увидеть и послушать исполнение артиста вживую. Однако прямо перед выступлением певец написал в своем Instagram, что почти потерял голос.

«У меня так сел голос, это просто невозможно. Реально, голос сорвал. Сейчас буду что-то делать, конечно. Ребята, вот такая профессия. Как пойти и объяснить людям, что у тебя нет голоса? У меня бронхит осенний…» — написал Билан.

Несмотря на проблемы со здоровьем, певец выступил на максимум. Пел вживую, бегал по залу среди сотен поклонниц, которые пытались дотронуться до Билана и сделать совместную удачную фотку. Фанаты даже не особо заметили, что что-то не так, и кричали слова любимых песен.

Один из треков певец пел с листком в руках. Выглядело это довольно странно, но, скорее всего, Билан просто еще не запомнил свежую песню.

«Я смотрю настроение у вас хорошее, даже больше, чем я ожидал! Как вам концерт? Они всегда разные, никогда не похожи друг на друга — музыкой, адреналином, настроением. Как жизнь диктует, так все здесь и происходит», — поделился мнением о собственном концерте Билан.

Поклонники остались довольны проведенным концертом. Под постами с отчетными фото и видео с выступления накопились несколько сотен комментариев фанатов со словами благодарности и поддержки артиста.

«Даже с посаженным голосом вы настолько проживали все на сцене, заряжая своей энергетикой, что низкий вам поклон за такое отношение к зрителю и к своей нелегкой профессии», — написала комментарий одна из подписчиц.

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