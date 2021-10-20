Всегда на стиле: Ирина Шейк в черном платье в пол и пуховике вышла в свет в Париже

Ирина Шейк уже давно живет в США. Однако несколько лет назад она рассталась с Брэдли Купером, модель переехала из Лос Анджелеса в Нью-Йорк. Большую часть времени она посвящает дочке Лее. Но также Ирина продолжает участвовать в модных показах и фотосессиях. Недавно она отметилась на балу костюмов Met Gala. Также она приняла участие в осенней Неделе моды.

А на днях Шейк приехала в Париж. Она уже много лет дружит с модельером Риккардо Тиши, возглавляющий британский Burberry. Они отправились на вечеринку в самом романтичном городе. Для выхода в свет модель облачилась в черное платье в пол с бархатной вставкой. Образ дополнили ботинки с квадратным мысом и дутый черный пуховик оверсайз. Кожаный клатч и крупные серьги дополнили лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Российская модель получила много комплиментов. «Ваш наряд изумительный», «Красивая девушка», «Иришка в образе», «Выглядит просто потрясающе», «Красота и комфорт в одном флаконе», «Лицо работает на камеру», «Такой огромный пуховик, но на вас он выглядит роскошно», «Интересное сочетание», — прокомментировали пост подписчики.

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