«Абсолютно счастлив!»: родители Сосо Павлиашвили обвенчались

Сосо Павлиашвили является одним из самых известных грузинских певцов. Он с 24 лет выступает на сцене. Примечательно, что у артиста простая семья. Папа Рамин Иосифович — архитектор, а мама Аза Александровна — технолог по тканям. У Павлиашвили дружная семья. Накануне он сообщил радостную новость.

В соцсети артист написал, что его родители обвенчались. Он опубликовал кадры, на которых запечатлены счастливые Рамин Иосифович и Аза Александровна. Они позировала среди зелени, на фоне гор.

«Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные родители повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье. Храни Бог их многолетнюю любовь!» — написал артист.

Друзья и поклонники принялись поздравлять пожилую пару. «Боже, какое счастье!» — заявила Юлия Ковальчук. «Здоровья и долгих долгих лет жизни вашим прекрасным родителям!» — пожелала Елена Малышева. «Дай Бог 120 лет… вместе!» — присоединилась Елена Воробей.

Напомним, что сам Сосо тоже примерный семьянин. От первой жены Нино Учанейшвили у него есть сын Леван. Со второй возлюбленной, Ириной Патлах, артист длительное время счастлив в браке. А в 2020 году они переехали в новый дом и обвенчались в церкви. У них есть двое детей — Елизавета и Сандра.

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