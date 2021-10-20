Сама элегантность: Долина в серебристом костюме с жакетом оверсайз появилась на публике

Лариса Долина является одной из самых известных исполнительниц в стране. Она не раз получала престижные премии, а ее выступлений ждут не только в России, но и других странах. Недавно артистка отпраздновала 66-летие. Примечательно, что к этой знаменательной дате она смогла похудеть больше чем на 20 килограммов. Звезда также сменила гардероб и теперь все чаще одевается в молодежном стиле.

Обычно Долина не пропускает громких мероприятий. Однако осенью она стала реже выходить в свет, так как преподает в вузе. Но недавно певица приняла участие в концерте, где исполнила свой хит «Погода в доме» в джазовом стиле. На сцене она появилась в серебристом костюме и остроносых туфлях. Удлиненный жакет оверсайз подчеркнул стройность Ларисы Александровны, а брюки палаццо вытянули силуэт.

«Друзья мои, уважаемые подписчики, я снова в строю! Мой аккаунт восстановлен! Вот так еще можно спеть «Погоду в доме», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились преобразившейся певицей. Многие одарили ее комплиментами. «Ура! Ну наконец-то! С возвращением!», «Какой у вас крутой образ», «Очень красивая»,«Ой, как круто звучит в джазовой интерпретации», «Какая вы яркая», «Очень похудели», «Костюм такой роскошный», «Невероятно выглядите», «Хочется вас всегда видеть такой», — прокомментировали пост подписчики.

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