«Я не буду говорить «никогда»: Бузова не исключила, что пойдет в депутаты

Ольга Бузова в интервью КП рассказала, что не стесняется своих слез, которые публично показала на «Матч-ТВ». Напомним, артистку обидел Дмитрий Губерниев, который, уверена она, терпеть ее не может еще со времен, когда она была замужем за Дмитрием Тарасовым.

«Мы все испытываем огромное количество эмоций, огромный спектр. И я могу себе позволить испытывать все, что я чувствую, и не стесняться этого», — сказала Ольга Бузова.

Журналистка на это заметила, что она отличный психолог и могла бы стать политиком.

«Смотри, я не буду говорить «никогда», потому что в свое время я говорила — я никогда не перекрашусь в брюнетку — и я перекрасилась в брюнетку и вернулась вот наконец к себе, родной. Потому что я русая от природы, то есть, светленькая. Так же и по поводу политики. Всему свое время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой», — заявила Ольга Бузова.

К слову, звезда не преминула воспользоваться ситуацией и в очередной раз рассказать людям, как она сильно помогает своей сестре Анне и ее мужу. Помимо того, что она способствовала покупке их квартиры, оказывается, блондинка приобретает родственникам еще и каждый год новые айфоны.

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