«А Хюррем в тапках не ходила»: Бергюзар Корель в пижаме с сердечками подчеркнула беременный животик

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поделилась своим утренним селфи, показав, как она выглядит в домашней обстановке.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель в скором времени станут родителями в третий раз. У пары есть двое сыновей: Али и Хан. А в этот раз актриса из турецкого сериала «1001 ночь» подарит своему «султану Сулейману» долгожданную дочку. По слухам, будущие родители уже определились с именем для малышки. Так, кроху могут назвать Лейлой.

В Storeis микроблога Бергюзар Корель поделилась своим негламурным утренним селфи, показав себя с небрежной укладкой и без грамма макияжа на лице. Также возлюбленная Халита Эргенча покрасовалась в уютной белоснежной пижамке с сердечками, утянув беременный животик.

Многие поклонники Бергюзар Корель подметили, что в сериале «Великолепный век» любимая хасеки султана Сулеймана, наоборот, наряжалась для своего повелителя и в простом халатике с тапочками перед ним не появлялась. Фанаты уверены, что и жене Халита Эргенча стоит сменить домашний гардероб после беременности.

«А Хюррем в тапках не ходила», «Что-то не помню, чтобы к султану Сулейману на хальвет пускали наложниц в пижамах», «Все-таки Хюррем для Сулеймана наряжалась», «Пижамка красивая, но как-то султанским шиком и не пахнет», «Ну а что вы хотите от беременной женщины? Ей так удобно», «Нужно видимо в вечерних платьях спать ложиться, чтобы всем угодить», «Да какой уж тут хальвет! Она ребеночка вот-вот родит, а вы все про наряды и султана Сулеймана», — шутят фолловеры.

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