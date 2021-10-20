Ненависть на пустом месте? Бузова призналась, что ее не пускают в школу, которую она закончила с отличием

Ольга Бузова дала интервью «Комсомольской правде», в котором призналась, что иногда сталкивается с ничем не объяснимой ненавистью людей. Например, она с отличием училась в школе, однако ее директор, говорит певица, терпеть ее не мог и до сих старается с ней не сталкиваться.

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Журналистка спросила знаменитую блондинку, почему ее не любят некоторые коллеги-артисты.

«А почему меня директор школы невзлюбила? Почему до сих пор не пускают меня в школу, которую я закончила с отличием? Почему декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается мной и благодарен за то, что я закончила геофак, а директор школы не пускает меня на порог? Тот же самый вопрос. Мучиться в догадках, почему меня кто-то не любит, я не хочу. Я хочу, наоборот, обращать внимание только на позитив и на добро, которое в мой адрес идет», — сказала Ольга Бузова.

Она заметила, что спокойно относится к конструктивной критике. Но чаще всего люди говорят в ее адрес нелестные слова, даже не видев ее в деле. По словам Бузовой, она сама себе прекрасный критик, причем самый жесткий. Как говорит звезда, она постоянно недовольна собой и постоянно хочет сделать что-то лучше. Но когда в ее адрес злословят на пустом месте, ей это тоже не нравится.

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