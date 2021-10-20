Умер профессор Мориарти советского кино Виктор Евграфов

Заслуженный артист России скончался в возрасте 73 лет.

Утром 20 октября стало известно о смерти актера Виктора Евграфова. Его самая известная роль — профессор Мориарти в советской экранизации «Шерлока Холмса».

Печальную новость сообщила киностудия «Самарафильм». По словам сотрудников предприятия, только накануне днем артист позвонил самарскому отделению Союза кинематографистов, чтобы передать архивы, и сообщил о том, что восстанавливается после коронавируса.

«Выздоравливайте, Виктор Иванович!» — сказали ему коллеги. «Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…» — печально ответил 73-летний Евграфов.

Студия поделилась информацией, что у заслуженного артиста якобы оторвался тромб. Предположительно, его похоронят на «Аллее актеров» городского кладбища Самары.

Напомним, Виктор Евграфов также снимался в отечественных фильмах «Ярославна, королева Франции», «Девушка и Гранд», «Долгая дорога к себе», «Черный замок Ольшанский», «Не бойся, я с тобой! 1919» и ряде других.

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