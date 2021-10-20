«Все понятно детям»: Галкин показал, как проходит урок английского у его дочки и сына

Семилетние близнецы Лиза и Гарри уже хорошо владеют иностранным языком.

Максим Галкин представил публике ролик, на котором продемонстрировал, как его дети Лиза и Гарри занимаются английским языком.

Оказалось, что наследники юмориста и Аллы Пугачевой предпочитают онлайн-занятия у компьютера с носителями речи. С ними напрямую общаются педагоги из Канады.

«Говорят только по-английски, а все понятно детям всех возрастов, рисуют, поют, звезды получают, в квестах участвуют, — все для того, чтобы погрузиться в языковую среду», — поведал Максим Галкин.

Отметим, что дети артистов также изучают с педагогом из Франции французский язык. Они уже вполне сносно могут общаться на нем, петь песни и читать стихи.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.