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«Бывает трудно»: Елизавета Туктамышева рассказала, как фигуристки выступают в критические дни

Как отметила фигуристка, многое в этом вопросе зависит от дня цикла.

«Бывает трудно»: Елизавета Туктамышева рассказала, как фигуристки выступают в критические дни
Елизавета Туктамышева. Фото: Globallookpress.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

«Очень интимный вопрос. Но как выступать в женские дни?» — спросила одна из пользовательниц.

«Частый вопрос. И об этом почему-то мало говорят. Я считаю, что важная и абсолютно нормальная тема. Бывает трудно. В зависимости от дня цикла, но чаще всего справляюсь». Так как мы тренируемся и нарабатываем программы в любые дни, то ничего специально не пью».

Елизавета Туктамышева

Напомним, что Елизавета Туктамышева выигрывала на чемпионате мира в 2015 году. Она является одной из претенденток на поездку на Олимпиаду в китайский Пекин в 2022 году.

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