«Тетя неадекватная»: Татьяна Буланова намекнула на странности в поведении Даны Борисовой

Как отметила певица, плевала она на все негативные реплики в свой адрес.

Певица Татьяна Буланова заявила, что прекрасно осведомлена, что ее высказывания о харассменте активно обсуждают в звездной тусовке. При этом она ответила телеведущей Дане Борисовой, которая ранее заявила, что к Булановой никто и никогда не приставал, потому что она недостаточно красива.

«Девушка странная заявила, что, возможно, я не так внешне выгляжу хорошо, что ко мне никто не приставал. Не знаю, честно говоря… Тетя неадекватная, не буду говорить кто». Татьяна Буланова

По словам Татьяны Булановой, на критику в свой адрес она старается не реагировать. Она плевала на все резкие высказывания коллег в свой адрес, сообщает «Собеседник».

Ранее Татьяна Буланова заявила, что женщины, которые подверглись харассменту, сами в этом частично виноваты. Таким образом они строили свои успешные творческие карьеры. Спустя же много лет вспоминать об этом им просто не стоило.

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