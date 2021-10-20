Наталья Поклонская показала, как элегантно выглядит в новом дипломатическом мундире

Не так давно она была назначена послом в Кабо-Верде.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена в новом дипломатическом мундире.

Надо признать, что выглядит Наталья Поклонская просто превосходно. Новый мундир ей явно к лицу.

«Счастья вам. Какая миленькая», «Успехов вам на новом месте», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в экзотической африканской стране Кабо-Верде.

Добавим, что Наталья Поклонская занимала должность прокурора Крыма с марта 2014 по октябрь 2016 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.