Наталья Поклонская показала, как элегантно выглядит в новом дипломатическом мундире

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена в новом дипломатическом мундире.
Надо признать, что выглядит Наталья Поклонская просто превосходно. Новый мундир ей явно к лицу.
«Счастья вам. Какая миленькая», «Успехов вам на новом месте», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что не так давно президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в экзотической африканской стране Кабо-Верде.
Добавим, что Наталья Поклонская занимала должность прокурора Крыма с марта 2014 по октябрь 2016 года.
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