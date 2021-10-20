«Наша связь не порвана»: Ирина Меладзе объяснила, почему не может помолиться за сына в церкви

Как отметила первая жена музыканта Валерия Меладзе, ей горько, что малыш ушел из жизни некрещенным.

Первая жена музыканта Валерия Меладзе, Ирина, заявила в интервью на канале «Спас», что ей очень горько из-за сына, который ушел из жизни некрещенным. Малышу было всего десять дней.

По ее словам, позже она читала книги и узнала, что в такие переломные моменты мать имеет право сама крестить своего ребенка.

«Понятно, что мой сын не может быть в плохом месте, но так как он умер некрещенным, я не могу молиться за него в церкви. Я молюсь за него по-матерински, потому что наша связь не порвана». Ирина Меладзе

Напомним, что Ирина и Валерий Меладзе прожили в браке более двадцати лет. У них три совместных дочери. Сейчас исполнитель женат на певице Альбине Джанабаевой, с которой у них также трое совместных детей.

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