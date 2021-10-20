С хвостиком на затылке: Пугачева в очень коротком домашнем платье показала, в чем щеголяет в Грязи

Еще историк моды Александр Васильев восхищался моложавой внешностью и стройностью Аллы Пугачевой. Так, соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале говорил о том, что замужество пошло Примадонне только на пользу. Она похорошела и полностью сменила звездный гардероб. Теперь артистка одевается по-молодежному.

В своем микроблоге певица поделилась редкими домашними кадрами, усевшись с сыном Гарри за фортепиано. При этом Примадонна блеснула своим уютный аутфитом. Она не стала укладывать волосы, собрав их в высокий хвостик на затылке, на лица ни грамма макияжа. Зато Алла Борисовна примерила очень короткое платьице, похваставшись стройными ножками и острыми коленками.

«Ох! Ты же мой композитор», — со смехом похвалила сынишку Алла, крепко обняв Гарри, да так, что тот даже комично захрипел.

Не всем поклонникам такой уютный и комфортный образ Примадонны пришелся по душе. На фан-страничке певицы тут же появились критические отзывы. «Голову словно неделю не мыла!», «Такая стройняшка, красотка просто! Но что с прической?? Как будто все волосы спутались, даже и не расчесать», «Ушки открыла?? Это редкость, такой тугой пучок волос на затылке», — написали фолловеры.

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