«А со стола вытереть?»: Пугачева зашла на кухню, а там ее дочь Лиза танцует с красавицей-няней Оксаной

Дочка Примадонны успевает и уроки делать, и взрослым по хозяйству помогать.

Справляться с домашними хлопотами Алле Пугачевой помогают опытные мастерицы: они и обед приготовят, и посуду со стола уберут, и полы вымоют, и ковры пропылесосят. У двойняшек Гарри и Лизы тоже есть своя помощница — няня Оксана, которой Примадонны полностью доверяет. В Stories микроблога певица поделилась редкими домашними кадрами, подловив, как ее дочка Лиза танцевала на кухне вместе с няней, и при этом они обе убирали со стола, наводя порядок в столовой. Дети Примадонны растут совершенно не звездными, им очень нравится помогать старшим в быту.

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«Наша Мэри Поппинс — Оксана — внедрила творческий подход при уборке на кухне!! Лизе нравится», — подписала домашние кадры с дочкой Примадонны.

Алла Пугачева заглянула, чтобы посмотреть, что за веселье устроили в столовой. А там ее дочка Лиза отплясывала с красавицей-няней Оксаной, заодно наводя чистоту на кухне после обеда.

«А со стола вытереть?» — напомнила Лизе мама, приглядывая за тем, как дочка аккуратно сметает все крошки со скатерти. «Вот! Молодец! Убрались?» — поторапливала дочку и ее няню Алла, восторгаясь танцевальной постановкой Лизы.

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