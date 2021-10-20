Еще один музыкант в семье? 72-летняя Пугачева в коротком платьице уселась за фортепиано с сыном Гарри

В своем микроблоге Алла Пугачева делилась редкими домашними кадрами, на которых она позировала с сыном Гарри. Примадонна предстала в уютной обстановке особняка в подмосковной деревне Грязь в таком виде, в котором она чувствует себя комфортно и расслаблено. Поклонники смогли увидеть певицу без макияжа и идеальной укладки. К тому же артистка покрасовалась в домашнем платьице, отдав предпочтение длине экстрамини.

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Алла Пугачева уселась за фортепиано с сыном Гарри. Судя по всему, певица решила устроить для него музыкальный мастер-класс. Оба отлично импровизировали, наигрывая композицию в миноре.

«Ох! Ты же мой композитор», — со смехом похвалила сынишку Алла, крепко обняв Гарри, да так, что тот даже комично захрипел.

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