Еще один музыкант в семье? 72-летняя Пугачева в коротком платьице уселась за фортепиано с сыном Гарри

В своем микроблоге Алла Пугачева делилась редкими домашними кадрами, на которых она позировала с сыном Гарри. Примадонна предстала в уютной обстановке особняка в подмосковной деревне Грязь в таком виде, в котором она чувствует себя комфортно и расслаблено. Поклонники смогли увидеть певицу без макияжа и идеальной укладки. К тому же артистка покрасовалась в домашнем платьице, отдав предпочтение длине экстрамини.
Алла Пугачева уселась за фортепиано с сыном Гарри. Судя по всему, певица решила устроить для него музыкальный мастер-класс. Оба отлично импровизировали, наигрывая композицию в миноре.
«Ох! Ты же мой композитор», — со смехом похвалила сынишку Алла, крепко обняв Гарри, да так, что тот даже комично захрипел.
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