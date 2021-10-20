«Иммунитет немного сдал»: Сергей Безруков угодил в больницу с коронавирусом

Как отметил актер, сказались перегрузки по работе.

Актер Сергей Безруков в Instagram сообщил, что оказался в больнице с коронавирусом.

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем. Переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать». Сергей Безруков

По словам актера, он желает всем в это непростое время прежде всего здоровья.

«Всем добра! Всем любви! P.S. Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте. Все будет хорошо. Искренне ваш!» — заявил актер.

Напомним, что Сергею Безрукову буквально 18 октября исполнилось 48 лет. Актер женат на режиссере Анне Матисон.

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