«Иммунитет немного сдал»: Сергей Безруков угодил в больницу с коронавирусом

Актер Сергей Безруков в Instagram сообщил, что оказался в больнице с коронавирусом.
«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид. Сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем. Переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать».
По словам актера, он желает всем в это непростое время прежде всего здоровья.
«Всем добра! Всем любви! P.S. Спектакли перенесем на другие даты, не переживайте. Все будет хорошо. Искренне ваш!» — заявил актер.
Напомним, что Сергею Безрукову буквально 18 октября исполнилось 48 лет. Актер женат на режиссере Анне Матисон.
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