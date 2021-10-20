«Вдруг открывает губы и говорит»: вдова Танича вспомнила последнюю встречу с уже покойным мужем

Жена поэта-песенника Михаила Танича Лидия Козлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как уходил из жизни ее муж.

«Мы прожили 52 года. И Танич попал в больницу. Я звоню утром, а мне говорят, что он умер ночью в три часа. Я еду в больницу, но они меня не пускают. Это был еще не морг». Лидия Козлова

Как отметила Лидия Козлова, она прорвалась к покойному мужу в палату.

«Он лежит мертвый. Я зашла. Горюю, что не была с ним в момент его смерти. И тут я произношу: «Мишенька, я здесь, я с тобой». И вот на этом слове у него выступает слеза из глаза. И он вдруг открывает губы и говорит: «А мы с тобой не налюбились». И это были последние слова, которые он сказал. И я поняла, что нам Господь позволил проститься», — заявила Лидия Козлова.

Напомним, что Лидия Козлова и Михаил Танич прожили в браке более пятидесяти лет. У них родились две дочери.

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