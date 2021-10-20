Кейт Миддлтон и принц Уильям предпочли машину за 10 млн рублей

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили экопремию Earthshot. Они наградили участников за лучшие экологические идеи.

На гала-концерт герцоги Кембриджские приехали на соответствующем авто — Audi RS e-tron GT. Он оснащен электродвигателем с батарейным питанием для езды без выбросов углекислого газа.

Daily Mail пишет, что Кейт и Уильям установили зарядное устройство для машины в своей резиденции, в Кенсингтонском дворце.

Отмечается, что стоимость машины составляет от 110 до 133 тысяч фунтов стерлингов (от 10,7 до 13 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что на мероприятие Кейт надела платье десятилетней давности.

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