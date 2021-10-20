«Я была влюблена в Михаила Танича»: Алена Апина удивила признанием в студии «Судьбы человека»

Как отметила певица, поэт-песенник также проявлял к ней знаки внимания.

Певица Алена Апина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что была тайно влюблена в поэта-песенника Михаила Танича.

«Я была влюблена в Михаила Танича. Он проявлял знаки внимания. И они были прекрасны и искренни. Все было как-то по-человечески и трогательно». Алена Апина

Как отметила Алена Апина, ей в этой жизни от легенды и доставалось.

«Как-то я не отвечала на его звонки. И мне позвонил Малежик и говорит: «Сейчас же позвони деду, потому что он обижается на тебя. Не перезваниваешь и не едешь к нему». Я все поняла и мне было немножко неловко», — заявила Алена Апина.

Напомним, что Михаил Танич известен своими романами с женщинами. Его последняя жена Лидия Козлова, к примеру, рассказала, что всего у поэта-песенника было 37 женщин до нее.

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