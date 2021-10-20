«Хоть в квартире его не прописывай»: Лена Миро дала совет Анастасии Макеевой касательно четвертого мужа

Брак Анастасии Макеевой с Романом Мальковым стал одним из самых обсуждаемых событий этого года в светской тусовке. Летом прошлого года пара познакомилась на даче у звезды, а в мае они сыграли свадьбу в Крыму.

Анастасия не расстается с любимым буквально ни на минуту — Роман сопровождает ее в поездках, на спектаклях и репетициях. При этом бизнесмен не устает судиться с бывшей супругой Светланой.

Поклонники переживают за Анастасию. Не осталась в стороне и блогер Лена Миро.

«Смотрю я на все это, и оторопь берет. Макеева, зачем тебе оно надо? Вот правда. Какая такая любовь? У тебя есть квартира, какие-никакие (больше все-таки никакие) роли. С голоду не умрешь. Без крова на улице не останешься. И даже на ботокс в лоб заработаешь сама. Нужен ребеночек — залети от 22-летнего парня ростом 190 см с косой саженью в плечах, а не вот это вот все в виде малахольного Малькова. Ты не думала о том, что рано или поздно наступит момент, когда иск от Ромки-сутяжки прилетит и тебе? Ты хоть в квартире-то его не прописывай да крупные покупки не делай до того, как с ним разведешься. От всей души совет. Вот правда», — написала Миро в своем блоге.

Напомним, в Словении у Романа живут трое детей. Старший сын еще весной перебрался к отцу и мачехе в Москву.

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