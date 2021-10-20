Анастасия Волочкова отправит за решетку автора скандального снимка

Фотографу грозит до двух лет тюрьмы.

Два месяца назад Анастасия Волочкова попала в новый скандал. Экс-балерину запечатлели в собственном саду, когда она решила справить нужду. Снимок быстро разлетелся по Сети. Блондинка решила не оставлять это дело просто так и обратилась в полицию.

«Комсомольская правда» сообщает, что накануне следователи возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Согласно статье 137 УК РФ, виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Добавим, ранее Волочкова рассказывала, что автором снимка может быть экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Ранее между соседками произошел скандал. Они поссорились из-за сбора коммунальных платежей, которые организовала в поселке Новахово Любомская. Анастасия считает, что таким образом Екатерина ей отомстила.

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