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«Какой загар!»: Asti в черном бикини изваляла «сдобу» в песке

Певица с мужем отдыхает на Мальдивах.

«Какой загар!»: Asti в черном бикини изваляла «сдобу» в песке
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного, молодого человека по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах. Спустя несколько месяцев они вернулись туда вновь.

Анна Дзюба отдыхает на Мальдивах
Анна Дзюба отдыхает на Мальдивах. Скриншот: instagram.com/astiselfmade

В своем инстаграм Анна делится моментами отдыха. На этот раз она позировала в сетчатом бикини на побережье.

«Какой загар! Атмосферные фото! Классная! Красота нереальная!», — писали пользователи Сети.

Добавим, кроме певческой карьеры Анна попробовала себя в роли бизнес-леди. Она руководит собственным салоном красоты в Москве.

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