«Какой загар!»: Asti в черном бикини изваляла «сдобу» в песке

Певица с мужем отдыхает на Мальдивах.

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного, молодого человека по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах. Спустя несколько месяцев они вернулись туда вновь.

В своем инстаграм Анна делится моментами отдыха. На этот раз она позировала в сетчатом бикини на побережье.

«Какой загар! Атмосферные фото! Классная! Красота нереальная!», — писали пользователи Сети.

Добавим, кроме певческой карьеры Анна попробовала себя в роли бизнес-леди. Она руководит собственным салоном красоты в Москве.

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