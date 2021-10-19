С шиком: Орбакайте в кружевном платье мидакси с прозрачными рукавами появилась на премии

Кристина Орбакайте обычно живет на две страны. В США у нее есть недвижимость, также там развивает бизнес муж певицы Михаил Земцов. Также супруги пристроили дочку Клавдию в школу в Нью-Йорке. Однако в этом году артистка большую часть времени проводит в России. Она сначала отпраздновала юбилей с Аллой Пугачевой и другими членами семьи, а потом возобновила гастроли.

Осенью Кристина отвезла дочку на учебу, а сама вернулась в столицу, чтобы презентовать свои духи. Также она повеселилась а юбилее Николая Баскова. Для выходов в свет певица всегда подбирает себе женственные образы. Ее вкусом восхищается даже Алла Борисовна. 19 октября в Москве состоялась премия «Виктория». Орбакайте отправилась на музыкальное мероприятие в наряде в винтажном стиле.

Певица покрасовалась в черном пышном платье миди с кружевном. Наряд украшали воздушные прозрачные рукава и широкий пояс. Аутфит дополнили туфли и яркий макияж. Кристина запечатлелась с коллегами: Анитой Цой, Инной Маликовой, Жасмин, Аленой Свиридовой и другими гостями премии.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Примадонны. Многие одарили ее комплиментами. «Ну Кристина, какой наряд», «Прям дива из Парижа», «Просто роскошная», «Как вам удается молодеть?», «Красивый наряд», «Показалось, что это молодая Алла! Стили так похожи», «Самая яркая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.