«Ох и ложбинка»: Ани Лорак в черном костюме с зауженными брюками едва прикрыла грудь на премии

Ани Лорак давно стала популярной исполнительницей. Она славится не только своим голосом, но и фигурой. В 43 года певица может похвастаться подтянутыми формами и моложавым видом. Несколько лет назад она развелась и теперь предпочитает скрывать личную жизнь. При этом артистка регулярно появляется на публике и хвастается новыми образами. Поклонники считают, что она похорошела.

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Еще недавно Лорак загорала в Дубае. Потом она провела время с дочкой Софией, гуляя и наслаждаясь фильмами в кинотеатре.А вот 19 октября певица вышла в свет.Она посетила музыкальную премию «Виктория», где собралось много селебрити: Анита Цой, Жасмин, Кристина Орбакайте, Дава и другие известные персоны. Для такого вечера Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) выбрала черный брючный костюм. Жакет на голое тело едва прикрыл бюст звезды, а брюки-дудочки вытянули силуэт.

Лорак также облачилась в модные босоножки с цепями. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Наряд подчеркнул ее стройность и ложбинку греха.

«Красавица», — восхитилась ее фигурой и нарядом Жасмин.

Поклонники тоже остались в восторге от того, как выглядит артистка. «Самая шикарная, несравненная артистка», «Шикарно выглядите», «Какой удачный образ», «Вы просто пантера», «Ох и ложбинка», «Статуэтка», «Вы стали еще стройнее», «Какая ложбинка», «Еще стройнее! Ах! Красотка, как всегда», «Любуемся с жарким взором», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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