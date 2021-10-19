«Вот это попа!»: Дубцову в сексуальном бикини тайком сняли на Мальдивах

Звезда уже отдыхала в этом году на райских островах.

Ирина Дубцова в этом году страстно влюбилась в Мальдивы. В июне она отдыхала здесь с мамой, потом в августе провела несколько роскошных дней в Греции. И вот опять ее выбор пал на острова. На сей раз певица решила прилететь сюда с подругой.

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Знаменитость в последнее время заметно похудела и похорошела, однако, несмотря на это, она не любит показывать свое тело в купальнике на публике. А когда поклонники спросили ее почему, она ответила: «Я жадничаю! Жадина!»

В итоге Ирину Дубцову в сексуальном бикини тайком сняла на пляже ее подруга. «Не надо меня снимать!» — возмутилась знаменитость, когда увидела, что оказалась под прицелом объектива.

«Ну дай я тебя сниму! Красивая! Вот это попа!» — ответила выпускнице «Фабрики звезд» ее компаньонка.

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