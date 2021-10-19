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Волнительное декольте: Лопырева предстала в Дубае в сверкающем платье по фигуре с модными полупрозрачными колготками

Модель уже несколько лет занимается продвижением русской культуры в Арабских Эмиратах.

Волнительное декольте: Лопырева предстала в Дубае в сверкающем платье по фигуре с модными полупрозрачными колготками
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева принимает участие в работе международной выставки Expo 2020 Dubai в Арабских эмиратах. Знаменитая модель уже не первый год продвигает российскую культуру в Дубае, организовывая гала-ужины для вип-гостей мероприятия.

Виктория Лопырева. Скриншот странички: instagram.com/lopyrevavika/

Естественно, что звезда всегда старается выглядеть на высоте на этих светских вечерах. Виктория Лопырева на сей раз поддержала тренд на серебро, о котором ранее говорила Эвелина Хромченко, представ в декольтированном силуэтном платье в пол с мерцающим эффектом.

Также знаменитая блондинка выбрала для своего образа модные в этом сезоне черные полупрозрачные колготки, о которых рассказывал стилист Александр Рогов.

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Александр РоговВиктория Лопыревачто модноЭвелина Хромченко