«Опой» к камере: Глюкоза показала, какой аппетитной стала ее «самая красивая» в 35 лет

Звезда в своем возрасте выглядит лучше, чем в 18.

То, что Глюкоза когда-то имела имидж странной нарисованной девочки с розовыми волосами сегодня мало уже кто помнит. Сейчас блондинка – настоящий секс-символ российской эстрады. И в 35 выглядит намного интереснее, чем 10 или 15 лет назад.

В личном блоге звезда зачаровала своих фолловеров секси-снимком в вязаном купальнике, представ перед камерой спиной и показав свою пятую точку во всей красе. Видимо, певице в очередной раз захотелось доказать, что именно у нее «самая красивая опа», от которой должна плакать Европа.

«Наташа, вы обалденная», «Ну ведь реально самая красивая опа у вас!», «Идеальная девочка», «Огонь», «Красотка!», «Шикарная!» — восхитились под фото люди.

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