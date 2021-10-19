«Пузырьки этому помогают»: почему гостей нужно угощать именно шампанским, рассказал Васильев

А вот крепкие напитки лучше не предлагать людям во время светской встречи.

Александр Васильев на YouTube-канале Class рассказал, как правильно встречать гостей. Он посоветовал не просто называть имена пришедших людей друг другу, а коротко давать каждому человеку характеристику.

Например, откуда он недавно приехал, сколько у него детей, откуда он родом, какое у него животное. Это сразу позволит людям завязать разговор, а иначе они будут сидеть за столом молча и чувствовать себя неуютно.

Имеет значение и какие напитки хозяин дома предлагает гостям. Васильев уверен, что лучше шампанского ничего нет.

«Никаких коньяков, никакой водочки, никакого виски и арманьяка! Только шампанское! Это единственное, что делает людей веселыми! Пузырьки вскружат им голову, и вечер пройдет хорошо. А любой тяжелый алкоголь выявит тяжелые стороны характера каждой женщины и каждого мужчины. Кого-то потянет на веселье, а кого-то на грусть и разбор полетов. Вот это не нужно!» — сказал Александр Васильев.

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