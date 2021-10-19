«Мои красавицы»: прилетевшая из космоса Пересильд запечатлелась с подросшими дочками

Юлия Пересильд снялась во множестве картин, включая «Доктор Рихтер» и сериал «Угрюм-река». Также она играет в театре. Но в этом году ей выпала честь стать членом первого в мире космического «киноэкипажа».

Она несколько месяцев готовилась к полету в космос вместе с режиссером Климом Шипенко. Съемочная группа провела на МКС 12 дней и успешно вернулась на Землю.

Весь мир следит за тем, как Юлия и другие члены экипажа возвращались домой. Они совершили смелый поступок ради уникальных кадров, которые станут частью сериала «Вызов». Больше всего за актрису переживали ее родные.

Она воспитывает дочек: 12-летнюю Анну и восьмилетнюю Марию. Долгое время Пересильд скрывала имя их отца. Но потом призналась, что родила их от режиссера Алексея Учителя.

«Мои красавицы со мной», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как девочки похожи на маму.Также многие растрогались, увидев момент воссоединения Юлии с родными. «С возвращением, мой милый человек, Юлия! Какое счастье, что вы дома!», «Какая нежность», «Очень чувственная фотография, очень теплая. Мы продолжаемся в наших детях», «С мамой одно лицо. Красотки!», «Самый важный момент», — прокомментировали пост подписчики.

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