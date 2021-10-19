«Я безмерно рада, что Ларису выписывают»: Сябитова призналась, что ждет Гузееву на съемках

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro высказалась после новостей о возможной выписке Ларисы Гузеевой из Коммунарки.
«Как я устала. С большим удовольствием дала бы информацию, которую хочет знать пресса, которую хотят знать зрители, переживающие за Ларису, но я нахожусь точно в таком же положении, как и вы. Я просто жду».
Как отметила Роза Сябитова, сегодня она посмотрела Instagram Ларисы Гузеевой.
«Я каждый день его просматриваю. Поняла, что Лариса выписывается. Это меня очень радует. Вся наша команда верит, надеется и ждет Ларису на съемках. Мы же как семья стали, очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи.
Я безмерно рада, что Ларису выписывают. Скоро увидимся на съемочной площадке. Я очень этому рада. Но конкретно подтвердить я не могу. Я не справочная Коммунарки», — заметила Роза Сябитова.
Ранее Лариса Гузеева разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила врачей Коммунарки за помощь в ее лечении от коронавируса. При этом, судя по сообщениям, Гузеева продолжит дальнейшее лечение уже в домашних условиях.
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