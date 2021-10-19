«Я безмерно рада, что Ларису выписывают»: Сябитова призналась, что ждет Гузееву на съемках

Как отметила телесваха, она каждый день просматривает Instagram своей подруги.

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro высказалась после новостей о возможной выписке Ларисы Гузеевой из Коммунарки.

«Как я устала. С большим удовольствием дала бы информацию, которую хочет знать пресса, которую хотят знать зрители, переживающие за Ларису, но я нахожусь точно в таком же положении, как и вы. Я просто жду». Роза Сябитова

Как отметила Роза Сябитова, сегодня она посмотрела Instagram Ларисы Гузеевой.

«Я каждый день его просматриваю. Поняла, что Лариса выписывается. Это меня очень радует. Вся наша команда верит, надеется и ждет Ларису на съемках. Мы же как семья стали, очень переживаем за все, что происходит с членами нашей команды, нашей семьи. Я безмерно рада, что Ларису выписывают. Скоро увидимся на съемочной площадке. Я очень этому рада. Но конкретно подтвердить я не могу. Я не справочная Коммунарки», — заметила Роза Сябитова.

Ранее Лариса Гузеева разместила пост в Instagram, в котором поблагодарила врачей Коммунарки за помощь в ее лечении от коронавируса. При этом, судя по сообщениям, Гузеева продолжит дальнейшее лечение уже в домашних условиях.

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