Расплачивайтесь мультиками: выпущены памятные монеты с героями сериала «Маша и Медведь»

19 октября Банк России выпустил памятные монеты «Маша и Медведь». С героями мультфильма есть серебряные монетки диаметром в 39 мм и номиналом в 3 рубля (тираж 7 тысяч), а также из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей и диаметром в 27 мм (тираж 1 миллион).

Это новые деньги входят в серию «Российская (советская) мультипликация». На некоторых образцах Маша и Медведь изображены в цвете. Как сообщает пресс-служба Банка России, данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.

Добавим, что «Маша и Медведь», вышедший в 2009 году, стал для нашей страны действительно ценным сериалом. Его полюбили дети не только в России, но и в Европе, Китае и Америки. Ситуации, в которые попадают герои мультфильма, оказались близки и понятны зрителям в любой точке мира. Гиперактивная девочка Маша и ее более уравновешенный друг Медведь в своих веселых приключениях учат видеть разницу между хорошим и плохим, добрым и злым, полезным и вредным.

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