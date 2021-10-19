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«Сидят напротив судей, программу видят спиной»: Боброва – о зрителях на «Ледниковом периоде»

Как отметила фигуристка, в зале сидят истинные любители фигурного катания.

«Сидят напротив судей, программу видят спиной»: Боброва – о зрителях на «Ледниковом периоде»
Екатерина Боброва. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Екатерина Боброва в Instagram рассказала о зрителях на шоу «Ледниковый период». По ее словам, у них также работа не из легких.

Екатерина Боброва
Екатерина Боброва. Фото: instagram.com/ekaterinabobrova/

Как отметила Екатерина Боброва, зрители приходят за час до начала съемок. А уходят через час после выступления последней пары, потому что ведущим надо дописать свои реплики.

«По факту у зрителей есть только один перерыв 30 минут во время заливки льда между двух групп участников. Зрители сидят напротив судей, поэтому программу они видят спиной. Те, кто сидит в зале, — это истинные любители фигурного катания, потому что они могут не только все это выдержать, но и получают удовольствие!»

Екатерина Боброва

Напомним, что шоу «Ледниковый период» с успехом идет на Первом канале уже не один год. Победитель нового сезона станет известен перед Новым годом.

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