«Путем невероятных усилий»: Волочкова поздравила коллег со Всемирным днем балета

19 октября отмечается Всемирный день балета. И, пожалуй, самая известная современная российская балерина Анастасия Волочкова поздравила своих коллег с праздником, посвященным этому «волшебному и неземному виду искусства».

45-летняя артистка опубликовала фотографии своих сценических образов разных лет и отметила, что быть балериной — это большое счастье.

«Цель стать балериной зародилась у меня в возрасте пяти лет. Путем невероятных усилий и работы над собой и многолетнего ежедневного труда я эту цель реализовала. Для меня большой гордостью было всегда представлять Россию на прославленных мировых сценах. А мое концертное шоу давало и дает возможности привлекать более обширную аудиторию», — пишет Волочкова в Instagram.

Она от души поблагодарила своих педагогов и, конечно же, зрителей. Напомним, на рубеже веков Анастасия была ведущей солисткой Большого театра, но после пяти лет работы последовало ее громкое увольнение. С тех пор артистка выступает со своими сольными программами.

Добавим, что в этот день Большой театр участвует в онлайн-трансляции Всемирного дня балета вместе с другими труппами, обладающими мировой известностью.

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