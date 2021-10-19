«Обожает селедочку, картошечку, сосисочки»: домработница рассказала о любимой еде Пугачевой

Как отметила Людмила Дороднова, раньше в браке с Филиппом Киркоровым Примадонна часто ела супчики.

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что Примадонна всегда любила простую еду. Для нее было главное, чтобы все красиво подавали на стол.

«Обожает селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа Киркорова, Алла в те годы часто ела супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком». Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, она помогала Алле Пугачевой в воспитании старшей дочери Кристины Орбакайте. Успела понянчить и внуков Примадонны. Свою же семью Людмила Дороднова не создала, сообщает «Собеседник».

Напомним, что сейчас Людмила Дороднова живет в однокомнатной квартире. При этом на свою судьбу она не обижается. Бывшая домработница Пугачевой всем довольна.

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