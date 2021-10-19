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«Обожает селедочку, картошечку, сосисочки»: домработница рассказала о любимой еде Пугачевой

Как отметила Людмила Дороднова, раньше в браке с Филиппом Киркоровым Примадонна часто ела супчики.

«Обожает селедочку, картошечку, сосисочки»: домработница рассказала о любимой еде Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что Примадонна всегда любила простую еду. Для нее было главное, чтобы все красиво подавали на стол.

Людмила Дороднова
Людмила Дороднова. Фото: Globallookpress.com

«Обожает селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки. В отличие от Филиппа Киркорова, Алла в те годы часто ела супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком».

Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, она помогала Алле Пугачевой в воспитании старшей дочери Кристины Орбакайте. Успела понянчить и внуков Примадонны. Свою же семью Людмила Дороднова не создала, сообщает «Собеседник».

Напомним, что сейчас Людмила Дороднова живет в однокомнатной квартире. При этом на свою судьбу она не обижается. Бывшая домработница Пугачевой всем довольна.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиКристина ОрбакайтеЛюдмила ДородноваФилипп Киркоров