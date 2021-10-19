Надо быть аккуратнее в следующий раз: как рассорились Михалков и Женовач из-за спектакля «12»

По словам сотрудницы МХТ, режиссер был изумлен, что ему не предоставили для постановки сцену театра.

Сотрудница МХТ на правах анонимности рассказала, как рассорились между собой режиссер Никита Михалков и директор Московского Художественного театра имени Чехова Сергей Женовач.

Не так давно Михалков, пока в его «Центре театра и кино» идет ремонт, попросил предоставить сцену МХТ для своего спектакля «12». При этом Женовач ему по каким-то причинам отказал. Никита Сергеевич, как говорят, был крайне изумлен. К такому отношению он не привык.

«И даже как будто сказал в сердцах: «Да, с Женовачем мы что-то ошиблись. Надо быть аккуратнее в следующий раз». Может быть, это только слухи, но многие считают, что Михалков распределяет роли не только в своих фильмах, но и в театральной Москве». Сотрудница МХТ

Напомним, что спектакль «12» Никиты Михалкова все равно выйдет. Это случится на сцене МХАТа имени Горького на Тверском бульваре, сообщает «Комсомольская правда».

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