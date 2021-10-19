«Женя наш театр любит»: почему Миронов не возглавил МХТ после смерти Табакова

Как отметила одна из сотрудниц, тогда «наверху актеру поставили условия».

Сотрудница Московского Художественного театра на правах анонимности рассказала, почему актер Евгений Миронов не возглавил МХТ после смерти режиссера Олега Табакова несколько лет назад.

Как отметила сотрудница театра, проработавшая в культурном учреждении не один десяток лет, незадолго до своей смерти Олег Табаков вел переговоры с Евгением Мироновым, подыскивая себе наследника. Они много и долго работали.

«Женя наш театр любит, он его знает, он хотел к нам прийти. Но тогда, три года назад, «наверху» ему поставили условия: он приходит один, без команды близких ему друзей-единомышленников, с которыми работает в Театре наций. И он отказался». Сотрудница МХТ

Напомним, что в последнее время ходят слухи об объединении МХТ и Театра наций, который возглавляет Евгений Миронов. В свое время Олег Табаков мечтал об этом воссоединении, чтобы вернуть МХТ здание филиала в Петровском переулке, сообщает «Комсомольская правда».

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