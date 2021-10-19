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«Женя наш театр любит»: почему Миронов не возглавил МХТ после смерти Табакова

Как отметила одна из сотрудниц, тогда «наверху актеру поставили условия».

«Женя наш театр любит»: почему Миронов не возглавил МХТ после смерти Табакова
Евгений Миронов. Фото: Globallookpress.com

Сотрудница Московского Художественного театра на правах анонимности рассказала, почему актер Евгений Миронов не возглавил МХТ после смерти режиссера Олега Табакова несколько лет назад.

Олег Табаков
Олег Табаков. Фото: Globallookpress.com

Как отметила сотрудница театра, проработавшая в культурном учреждении не один десяток лет, незадолго до своей смерти Олег Табаков вел переговоры с Евгением Мироновым, подыскивая себе наследника. Они много и долго работали.

«Женя наш театр любит, он его знает, он хотел к нам прийти. Но тогда, три года назад, «наверху» ему поставили условия: он приходит один, без команды близких ему друзей-единомышленников, с которыми работает в Театре наций. И он отказался».

Сотрудница МХТ

Напомним, что в последнее время ходят слухи об объединении МХТ и Театра наций, который возглавляет Евгений Миронов. В свое время Олег Табаков мечтал об этом воссоединении, чтобы вернуть МХТ здание филиала в Петровском переулке, сообщает «Комсомольская правда».

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