«Что значит брошенная?»: Барановская накинулась на Васильева с кулаками на «Модном приговоре»

В новом сезоне мейковер-шоу «Модный приговор» Надежду Бабкину часто заменяет Юлия Барановская. Телеведущая помогает героиням найти свой стиль, разобраться в моде и не только. Она еще и дает советы относительно личной жизни.

На шоу пришла 36-летняя Екатерина. Она одна воспитывает восьмилетнюю дочку, пока муж делает ремонт в доме. Мужчина даже убедил ее развестись, мол, так удобнее и выгоднее. И появляется в семье только когда ему удобно.

Эта ситуация зацепила Юлю Барановскую. Многодетная мама попыталась убедить героиню, что это уже не семейные отношения. А историк моды Александр Васильев назвал Екатерину брошенной красавицей. Это задело Барановскую, и она накинулась на Васильева чуть ли не с кулаками:

«Как дам сейчас! Что значит брошенная? Брошенная — это калоши бросили на пол. Или стул уронили! Женщину никто бросить не может!» — отрезала красотка, замахиваясь на коллегу и заступаясь за героиню.

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