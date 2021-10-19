Шальная императрица: Клава Кока в корсете и трусах с подтяжками сверкнула упругими бедрами

Поп-звезда Клава Кока представила поклонникам долгожданный клип на песню «Ла-ла-ла». И за несколько часов после премьеры видео уже вышло в тренды YouTube. Сама артистка считает, что превзошла саму себя.

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В клипе Клава Кока сменила несколько нарядов. Один из них — образ роковой и современной императрицы — с розовыми волосами, в корсете и трусах с подтяжками. Поверх секси-наряда артистка накинула плащ с длинным шлейфом и прошлась по своему дворцу. А в другой сцене и вовсе принялась танцевать, виляя оголенными упругими бедрами перед камерой.

А еще один образ и вовсе успел снести голову поклонникам задолго до клипа. Кадры в белоснежном белье явили инстамиру пикантные ракурсы, которые сама звезда не стала скрывать.

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