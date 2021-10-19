Навстречу солнцу: Пынзарь в бикини подставила выдающиеся прелести жарким лучам

Прежде чем вернуться на реалити-шоу «Дом-2», Дарья Пынзарь сильно похудела. Она сбросила десять килограммов, чтобы в кадре смотреться не слишком пышно, только и всего. Своими объемами звезда телестройки была довольна.

Но и похудевшая Пынзарь по-прежнему вызывает восторг у публики. Ведущая шоу нередко радует подписчиков микроблога снимками в бикини и на этот раз снова не поскупилась на летний контент.

Отвечая на вопросы подписчиков, Пынзарь опубликовала тематическое фото. Позируя на скалах у моря, она красиво изогнулась навстречу солнцу и явила миру свои внушительные прелести.

Сейчас Пынзарь воссоединилась в семьей в Алании. Она давно не была на море и теперь наслаждается жарким солнышком и теплым морем.

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